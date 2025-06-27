Moldova'nın başkenti neresi? Moldova'nın başkenti hakkında bilgiler

Doğu Avrupa bölgesinde yer alan karalarla çevrili küçük bir ülke olarak Moldova dikkat çekmektedir. Balkanların da kuzeyinde bulunan Moldova’nın güneybatısında Romanya ve kuzeydoğusunda ise Ukrayna sınır komşularıdır. Ülkede Paleoloitik dönemden günümüze kalan izlere rastlanmaktadır. Bu topraklarda Gotlar, Hunlar, Avarlar, Macarlar, Kumanlar, Tatarlar ve Moğollar’ın hüküm sürdüğü bilinmektedir. Ülkeler söz konusu olduğundan hakkında merak edilen konulardan biri de başkentleridir. Bu doğrultuda Moldova’nın başkenti de sıklıkla araştırılır.

Moldova’nın başkenti neresi?

Moldova’nın başkenti neresi sorusuna yanıtı Kişinev şehridir. Avrupa’nın en çok yeşil alana sahip şehirlerden biri olan Kişinev, Bic Nehri kıyısında yer alır. Bu şehir için parklar ve göller diyarı denebilir. Kentte yaşayan insanların %80’ini Moldovalılar oluşturur. Geriye kalan %20 ise Ukraynalı, Rus, Bulgar ve Alman azınlıklardan oluşur. Şehrin adı İngilizce'de “Chisinau” olarak ifade edilir.

Kentteki yollar, büyük Sovyet tipi konutlar ve eski görünümlü binalar oldukça bakımsız görünse de doğayla beraber mistik bir havaya sahiptir. Şehirde yaşayan on binin üzerinde Müslüman nüfus bulunmasına rağmen hiç camii yoktur.

Kişinev'e nasıl gidilir?

Kişinev şehrine ulaşmak isteyenler tarafından en çok tercih edilen ulaşım biçimi havayoludur. Buraya gerçekleştirilen uçuş seferlerinin varış noktası ülkenin tek havalimanı olan Kişinev Uluslararası Havalimanı’dır. Başkentin bulunduğu konum itibariyle karasal iklime sahiptir. Bilhassa kış mevsiminde dondurucu hava şartları yaşanır. Sonbahar aylarında başlayan kar yağışları nedeniyle en uygun seyahat dönemi bahar ve yaz aylarıdır.

Kişinev'de gezilecek yerler

Milestii Mici

Şehirde mutlaka ziyaret edilmesi gereken noktaların başında Milestii Mici şarap mahzenleri yer alır. Şehir merkezine 20 km’lik bir mesafede bulunan mahzenler dünyanın en büyük şarap mahzenleridir. Bununla beraber Milestii Mici’nin iki tane Guinness rekoru da bulunmaktadır. Geçmişte 200 km uzunluğunda yapılan mahzenlerin sadece 50 km’lik bölümü kullanılmaktadır.

Stefan Cel Mare Anıtı

Başkentteki simgesel yapılardan biridir. 1500’lü yıllarda Türklere karşı Moldovalıların kahraman olarak gördüğü birinin anıtıdır. Anıt 1800’lü yıllarda inşa edilir. Bu bölgede aynı ismi taşıyan bir park ve heykel yer alır.

Dendrarium Park

Şehirde tarihi yapıları gördükten sonra dinlendirici bir aktivite olarak gidilebilecek pek çok park mevcuttur. Şehrin merkezi konumunda yer alan Dendrarium Park da en çok ilgi gören yerlerden biridir. Kişinev’de yaşayan halk tarafından da ilgi gören bu bölge yürüyüş yapmak için de oldukça uygundur.

Puşkin Müzesi

Modern Rus edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Aleksandr Puşkin’in de buraya geldiği bilinmektedir. Bir zamanlar şehirde bir yazlık eve sahip olan ünlü yazarın evi günümüzde Moldova hükumeti tarafından müze haline getirilmiştir. Puşkin Müzesi ismiyle bilinen evde dünyaca ünlü Puşkin’in çalışma masası ve eşyalarıyla beraber Byron portresi de yer almaktadır.

Nativity Katedrali

Şehirde yaşayan insanların büyük bir bölümü Ortodoks’tur. Kişinev şehrinde hem tarihi hem de modern döneme ait pek çok dini yapı bulunur. Bunların içinde en çok ilgi gören ise Nativity Katedrali’dir. İkinci Dünya Savaşı esnasında oldukça hasar alan katedral 1997 yılında restore edilmiştir. Gösterişli mimari yapısıyla dikkat çeken bu katedral görülmesi gereken yerlerin başında gelir.

Moldova'da ne yenir?

Ülke birden fazla medeniyetin geçiş rotası olmuş ve tarihinde de pek çok milletin egemenliği altına girmiştir. Bu nedenle Moldova mutfağında birçok kültürün etkisi görülebilir. Moldova mutfağında dikkat çeken yerel ürünlerden biri elbette üzümdür.

Ülkede küçük hayvan yetiştiriciliğinin, meyve ve sebze üretiminin önemli bir yeri bulunur. Buna bağlı olarak ülkenin mutfak kültüründe meyve, sebze, tavuk ve koyun eti sıklıkla kullanılır. Bu ürünlerden elde edilen birçok lezzet mevcuttur. En çok tercih edilen yemekler arasında mısır unu, tuzlu balık ve beyaz peynirle hazırlanan polenta yer alır. Diğer bir yemek ise sığır ya da domuz etinden yapılan cirnetei’dir.