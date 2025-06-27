Monako'nun başkenti neresi? Monako'nun başkenti hakkında bilgiler

Monako kapladığı alan açısından oldukça küçük bir yüzölçümüne sahiptir. Buna rağmen dünya çapında lüks ve zenginlikle ilişkilendirilen bir ülkedir. Avrupa kıtasının batısında bulunan Monako şehir devletinin komşuları İtalya ve Fransa'dır. İtalya’ya herhangi bir kara sınırı olmamasına rağmen İtalya ile arasındaki uzaklık yalnızca 15 kilometredir. Akdeniz'e kıyısı olan Monako'da Akdeniz iklim şartları hakimdir. Ülkenin başkenti ise merak konusudur.

Monako’nun başkenti neresi?

Monako, Batı Avrupa’daki Akdeniz kıyısında konumlanmış olan bir prensliktir. Vatikan ile kıyaslandığında dünyadaki en küçük ikinci bağımsız devlet olarak öne çıkar. Buna rağmen nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu bir ülkedir. Vatikan'ın altı katı büyüklüğünde olup dünyanın en yoğun nüfuslu ülkesidir. Ülkenin kara sınırları Fransa ile çevrilidir.

Monako’nun en çok gelir elde ettiği alan turizmdir. Monako’nun başkenti neresi sorusuna yanıtı şöyledir:

Şehir devleti olması nedeniyle Monako'nun başkenti yoktur. Bu da Monako’yu Monako’nun başkenti yapar. Ülkedeki en popüler yer Monte Carlo ismiyle öne çıkan bir semttir.

Ülke 9 bölgeye ayrılmıştır. Bunlar arasında Monaco-Ville, Condamine, Monte-Carlo ve Fontvieille merkez bölgeler olarak öne çıkar. Ülkenin konumu ve iklimi itibariyle herhangi bir doğal kaynağı olmadığından turizme ağırlık verilir.

Monako'ya nasıl gidilir?

Ülkemizden Monako ülkesine gitmek isteyenler için direkt uçuş bulunmamaktadır. Monte Carlo Uluslararası Havalimanı'na ulaşmak için birden fazla hava yolu şirketiyle İsviçre’nin Zurih şehrine ya da Fransa’nın Nice şehirlerine gidilmesi gerekir. Buradan aktarma yaparak ülkeye varılabilir. Nice şehrinden Monako’ya günde birden fazla helikopter seferi gerçekleştirilir. Yaklaşık 7 dakika süren yolculuk için tek yön 138 euro olarak ücretlendirilir.

Monako kültürü

Dünyadaki jet sosyete tarafından yoğun ilgi gören Monako kumar cenneti olarak tanımlanır. Monako ülkesi turizm ile adından söz ettirirken dünyadaki zenginlerin gözde lokasyonudur. Bu açıdan oldukça kaliteli bir şekilde organize edilmiş bir alt yapıya sahiptir. Ülke nüfusun fazla olduğu ve vergilerin yok denecek kadar az olduğu bu topraklarda yaşam kalitesi oldukça yüksektir. Gurme zevkleriyle öne çıkan ülke halkı ise lükse oldukça düşkündür.

Monako'da gezilecek yerler

Monako şehrine seyahat etmek isteyenlerin ilk olarak ülkedeki etkinlik takvimine bakmaları gerekir. Monako’da düzenlenen çeşitli etkinlikler ve Formula 1 yarışları turistler tarafından oldukça ilgi görür. Ülkede son derece lüks bir yaşam olduğundan günlük gezilerde bile lüks ve şık kıyafetler tercih edilir. Monako’da görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Prenslik Sarayı

Buradaki sarayda prens ve ailesi yaşamaktadır. İhtişamlı mimarisi ile dikkat çeken sarayda Akdeniz ve Avrupa esintileri görülür. Prens ve ailesinin sarayda bulunduğu dönemler ziyarete kapalıdır.

Oceanographic Museum

Ülkenin çok ilgi gören müzesi deniz bilimleri müzesi olarak dikkat çeker. Prensin denize olan ilgisiyle sebebiyle kurulmuş yerlerden biridir. Müze içerisinde deniz araçları, gemi modelleri, deniz atı, silah, top, balina ve deniz kaplumbağası iskeletleri yer alır.

Monako Katedrali

Ülkenin en eski ibadet yerlerinden biri olarak dikkat çeker. Monako Katedrali’nin en dikkat çeken özelliği ise mimarisidir. Katedral içerisinde bulunan çeşitli vitray detaylar da görülmesi gereken unsurlar arasında bulunur.

Prens Rainier Klasik Otomobil Koleksiyonu

Bu koleksiyonun tamamı Prens Rainer’in araçlarından oluşmaktadır. Müzede 120’den fazla araba sergilenir ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görür.

Monako'da ne yenir?

Monako mutfak kültürü Fransız ve İtalyan mutfağının esintilerinden oluşmuştur. Mutfağın temel özellikleri arasında İtalyan makarnaları, balık yemekleri ve bol lime kullanımı öne çıkar. En ünlü Monako lezzeti domates soslu morina balığıyla hazırlanan Stocafi’dir. Öte yandan hamur işleri mutfak kültüründe önemli bir yere sahiptir. Yerel halkın favori lezzetleri arasında Barbagiuan ve Fougasse yer alır.

Barbagiuan pirinç ve bal kabağı dolgusuyla hazırlanır. Fougasse ise portakal çiçeği suyu, fındık, badem ve anason tohumlarıyla yapılır. Ülkede denenmesi gereken popüler lezzetlerden biri de Socca’dır. Nohut unuyla hazırlanan bir pancake olarak Socca, turistler ve yerel halk tarafından sıklıkla tercih edilir.