"Moskova'yı haritadan sileriz" demişlerdi! Belçika’da askeri üs üzerinde tanımlanamayan dron alarmı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkedeki Marche-en-Famenne Askeri Üssü üzerinde cumartesi günü ve dün akşam tanımlanamayan dronlar tespit edildiğini açıkladı.



"AMATÖR DEĞİL PROFESYONELLERDİ"

Francken "Askerlerimiz cumartesi akşamı askeri üssümüzün önemli bölgeleri üzerinde uçuş gerçekleştiren 4 veya 5 dron tespit etti. Burada ordumuzun ana kışlası ve önemli altyapı unsurları bulunuyor. Bu dronları kullananlar amatör değil, profesyonellerdi. Üsse ilişkin önemli bilgiler edinmeyi hedefliyorlardı" ifadelerini kullandı. Francken ayrıca, aynı askeri üs üzerinde dün akşam 2 tanımlanamayan dronun daha tespit edildiğini belirtti.

Bakan Francken açıklamasında, gelişmelerin hibrit bir savaşın parçası olduğu, Avrupa’nın panik havasına sokulmaya ve sindirilmeye çalışıldığını ifade etti. Belçika basınındaki haberlerde saldırılarda Rusya’nın rol oynadığına ilişkin iddialara yer verilse de Bakan Francken, bunun henüz teyit edilemeyeceğini bildirdi.

"MOSKOVA'YI HARİTADAN SİLERİZ"

Francken ayrıca daha önce basına yaptığı açıklamada, Rusya’ya sert eleştirilerde bulunmuştu. Francken, kendisine yöneltilen Rusya’nın Brüksel’e füze saldırısı gerçekleştirmesi ihtimaline karşı ne düşündüğü sorusuna, "Rusya Brüksel’i vurursa, Moskova’yı haritadan sileriz" cevabını vermişti.