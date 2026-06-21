MotoGP Çekya etabını Marc Marquez kazandı

Motogp 2026 Çekya etabında damalı bayrağa ilk ulaşan isim İspanyol yarışçı Marc Marquez oldu. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 14. sırada tamamladı.

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 9. etabı Çekya’nın Brno şehrinde koşuldu. İspanyol yarışçı Marc Marquez, 39 dakika 51.29 saniyelik süreyle üst üste ikinci etap galibiyetini elde etti. Japon Ai Ogura yarışı liderin 0.421 saniye gerisinde 2. tamamlarken İtalyan sürücü Francesco Bagnaia ise 2.255 saniye farkla 3. oldu. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı, liderin 25.806 saniye gerisinde 14. sırada bitirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır