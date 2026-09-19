Motokuryenin ölümünde ceza almıştı... Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu!

Manisalı Ege Karaaslan, tatil için Karadağ'da yaşayan bir arkadaşının yanına gitti. Karaaslan, 13 Eylül günü kaldığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Ege Karaaslan’ın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği bildirildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi beklenen Karaaslan'ın cenazesinin, otopsinin ardından Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

2024 YILINDAKİ KAZAYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Ege Karaaslan, 11 Ekim 2024'te otomobiliyle motokurye Hasan Emre'ye (27) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmış, yargılandığı davada 5 yıl hapse çarptırılıp tahliye olmuştu.

Emre'nin ailesinin ise karara itiraz ederek dosyayı 16 Nisan 2025'te Yargıtay'a taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır