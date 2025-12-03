Motor arızası nedeniyle sürüklendiler

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki toplam 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Bottan yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen ile beraberinde 8 çocuk kurtarıldı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaynak: İHA