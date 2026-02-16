Motosiklet çaldılar, gezerken yakalandılar

Olay, 5 Şubat günü saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’ndeki bir iş merkezinin katlı otoparkında meydana geldi. Otoparka gelen iki şüpheli, park halindeki bir motosikleti gözüne kestirdi. Şüpheliler düz kontak yaparak çalıştırdığı motosikleti çaldı. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine hırsızları yakalamak için harekete geçti. Polisler 30 farklı güvenlik kamerasından 420 saatlik görüntü izlemesi sonucu hırsızların H.A. (19) ve A.U. (17) olduğunu tespit etti. A.U. otoparktan çaldığı motosiklet ile ayrılırken H.A. ise yaya olarak kaçıp kayıplara karıştı. Ardından şüpheliler sokakta buluştu. Tespitler üzerine polis şüphelilerin izini Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’ne kadar sürdü.

Mahallede çalışma yapan polis H.A. ve A.U. çalıntı motosiklet ile gezdikleri sırada kıskıvrak yakaladı. A.U. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. H.A. ise emniyetteki sorgusunda, "Motosikleti gezmek için aldık. Sahibine geri verecektik" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve A.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır