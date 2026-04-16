Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde Enes Güzelaydın (31) idaresindeki motosiklet ile bir kamyonet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Enes Güzelaydın yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



