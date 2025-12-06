HABER

Motosiklet, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Kırklareli Dereköy yolu üzerinde 4 Aralık 2025 tarihinde motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anını motosikletin güvenlik kamerası anbean kaydetti.

Kırklareli Dereköy yolu üzerinde 4 Aralık 2025 tarihinde motosikletin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nden Dereköy istikametine doğru seyir hâlinde olan 07 BYN 54 plakalı motosiklet sürücüsü, hızla ilerlediği sırada önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.

Motosiklet, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı 2
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: İHA

