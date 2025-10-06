HABER

Motosiklet kaskıyla vahşet! Yaşlı adam sadece uyarmak istemişti

Gaziantep'te 60 yaşındaki bir adam, parkta uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle uyardığı kişi tarafından zalimce katledildi. Yaşlı adam ile uyarılan M.C.A. arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. M.C.A., yaşlı adamı motosiklet kaskıyla darp ederek feci şekilde öldürdü.

Korkunç olay nceki gün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Parkta dolaşan Ahmet Kayıkçı, bu sırada uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürdüğü M.C.A. ve sevgilisi E.Ö.’yü uyardı. Ahmet Kayıkçı, bu uyarının sonunu olacağını bilmiyordu...

MOTOSİKLET KASKIYLA KATLETTİ

Bunun üzerine M.C.A. ve Kayıkçı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.C.A., Ahmet Kayıkçı’yı motosiklet kaskı ile darbetti.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan Ahmet Kayıkçı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kayıkçı, doktorların müdahalesine karşın gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından saha taraması yapıp, güvenlik kamera kayıtlarında yaptığı incelemeyle M.C.A., ve E.Ö.’yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

