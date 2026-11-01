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Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti

Kaza, 30 Ekim’de Çampınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan motosiklet yola savruldu. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 19 yaşındaki Mehmet Ender Şen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Şen’den bugün sabah saatlerinde acı haber geldi. Talihsiz genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Şen’in vefatı, ailesini ve ilçeyi yasa boğdu.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Manisa
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