Ayvalık’ta park halindeki motosiklet alev alev yandı: İtfaiye müdahale etti

Edinilen bilgilere göre, Aydemir Düğün Salonu yanında park halinde duran motosikletten henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Motosikletin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Altınova müfrezesinden 1 arazöz ve 3 personel ivedilikle olay mahalline sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan ekipler, alev topuna dönen motosiklete köpük ve suyla müdahale etti. İtfaiyenin titiz çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır