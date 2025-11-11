HABER

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç toprağa verildi

Samsun’da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç, toprağa verildi.

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yoldaki bir otel yanında 3 Ekim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Can A. (19) idaresindeki 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yaya Fahrettin Demir'e (37) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki Taha Bozkurt Seldüz (19) ve yaya Fahrettin Demir ağır yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Kemal Can A. Gazi Devlet Hastanesi'ne, araçtaki yolcu Taha Bozkurt Seldüz özel bir hastaneye, yaya Fahrettin Demir ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralılardan yaya Fahrettin Demir kazadan bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen motosiklette yolcu olarak bulunan Taha Bozkurt Seldüz de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.

Taha Bozkurt Seldüz, bugün İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yeşilyalı Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

