HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Fransa'dan İsrail'e çağrı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e, Lübnan ile yapılan ateşkese uyması çağrısında bulundu.

Fransa'dan İsrail'e çağrı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in dün Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerinin yakınına ateş açması kınandı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son haftalarda UNIFIL'e yönelik benzer eylemlerde bulunduğuna işaret edilerek, İsrail'e, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına ve Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkese uyması çağrısı yapıldı.

BM Barış Gücü askerlerinin yanı sıra BM personeli ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, Fransa'nın UNIFIL'i desteklediği ifade edildi.

UNIFIL, dün İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde sınır hattı olarak bilinen "Mavi Hat" yakınında, iki farklı bölgede devriye görevi yürüten barış gücü askerlerinin bulunduğu noktaların yakınına ateş açtığını bildirmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay'da sanayi sitesinde yangın! Ekipler sevk edildiHatay'da sanayi sitesinde yangın! Ekipler sevk edildi
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardıKuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fransa İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.