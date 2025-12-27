Fransa'dan İsrail'e çağrı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in dün Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerinin yakınına ateş açması kınandı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son haftalarda UNIFIL'e yönelik benzer eylemlerde bulunduğuna işaret edilerek, İsrail'e, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına ve Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkese uyması çağrısı yapıldı.

BM Barış Gücü askerlerinin yanı sıra BM personeli ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, Fransa'nın UNIFIL'i desteklediği ifade edildi.

UNIFIL, dün İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde sınır hattı olarak bilinen "Mavi Hat" yakınında, iki farklı bölgede devriye görevi yürüten barış gücü askerlerinin bulunduğu noktaların yakınına ateş açtığını bildirmişti.Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır