Motosiklet mucurlu yolda devrildi: Kaza anı kamerada

Samsun'da motosikletin mucurlu yolda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kadın sürücü yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun’da motosikletin mucurlu yolda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kadın sürücü yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi 1563. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buse Gümüş (29) idaresindeki motosiklet, karşı yoldan gelen araca çarpmamak için fren yapınca mucurlu yolda kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gümüş, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Samsun
