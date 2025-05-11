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Motosiklet, park halindeki 10 tonluk iş makinesine çarptı: 2 Yaralı

Seyir halindeki motosiklet, sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi düşünce park halindeki 10 tonluk iş makinesine arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Motosiklet, park halindeki 10 tonluk iş makinesine çarptı: 2 Yaralı

Kaza, gece saatlerinde Beyciler Mahallesi Çavuşlar TOKİ’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Can Y. idaresindeki 81 ACF 864 motosiklet ile evine giderken sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi düşünce park halindeki yaklaşık 10 tonluk iş makinesini fark etmeyerek arkadan çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Murat Can Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Oktay Y. yere savrularak yaralandı. Çarpışma seslerini duyan sokak sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri yaralılar ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet kaza
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