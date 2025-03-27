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  4. Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

27.03.2025 23:59
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Bolu'da motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Kaza, D-100 karayolunun yan yolunda Sağlık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış K. (43) idaresindeki plakasız motosiklet, park halindeki kamyonete arkadan çarptı.

Kazada motosiklet kamyonetin altında sıkışırken, sürücü ise yola düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle aksayan trafiği kontrollü şekilde sağlarken, kamyonetin altına sıkışan motosiklet ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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