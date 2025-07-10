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Motosiklet sürücüsü ölüme davetiye çıkarttı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sürücünün motosiklet üzerinde uzanarak tehlikeli sürüşü kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde yaşandı.

Motosiklet sürücüsü ölüme davetiye çıkarttı
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sürücünün motosiklet üzerinde uzanarak tehlikeli sürüşü kameraya yansıdı.

Motosiklet sürücüsü ölüme davetiye çıkarttı 1

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi’nde yaşandı. Trafikte seyreden sürücüler, motosikletin üzerine uzanarak süren bir sürücü fark etti. Tehlikeli bir şekilde trafikteki araçları sollayan sürücü adeta ölüme davetiye çıkarttı. Tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen motosikletli, Suruç ilçe girişinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yaklaşınca motosikletin üzerinden doğrularak yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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