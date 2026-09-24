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Motosiklet sürücüsünün kaza anı kamerada

Karabük’te kontrolden çıkarak refüje çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin kıvılcımlar çıkararak yaklaşık 50 metre sürüklendiği kaza anı başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün kaza anı kamerada

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Safranbolu yönünde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, şerit değiştirdiği esnada kontrolden çıkarak refüje çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola düşerek yaralanırken, motosiklet ise kıvılcımlar çıkararak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, arkadan gelen başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin refüje çarparak savrulması ve kıvılcımlar çıkararak yaklaşık 50 metre sürüklenmesi yer aldı. Kask kameralı motosiklet sürücüsünün ise durarak diğer araçları yavaşlamaları konusunda uyardığı görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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