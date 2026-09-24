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Karabük’te ışık ihlali 3 araçlı kazaya neden oldu: 1 yaralı

Karabük’te ışık ihlali yapan çekici, motosiklet ve otomobile çarptı. Kazada motosikletli yaralanırken, çekici sürücüsüne 92 bin TL idari ceza uygulandı.

Karabük’te ışık ihlali 3 araçlı kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaza, Namal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklarda kırmızı ışık ihlali yapan K.E. idaresindeki çekici, O.Ç. idaresindeki motosiklet ile Ş.B. yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü O.Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen çekici sürücüsü K.E.’ye, toplam 92 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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