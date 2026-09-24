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Karabük’te motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Karabük’te motosikletin kavşakta manevra yapan traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük’te motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Karabük-Eskipazar kara yolu Bölge Trafik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Eskipazar istikametine seyir halinde olan M.A.K. idaresindeki motosiklet, kavşağa giriş yapmak için manevra yapan O.Ö. yönetimindeki traktöre çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.A.K. ile yolcu E.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Traktör sürücüsü O.Ö.’nün ise sağlık şartları nedeniyle Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 45. maddesi kapsamında sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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