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Isparta’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Isparta’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, Görgüorta Mahallesi Gazipaşa Caddesi Çallak Çeşme Sokak’ta bulunan aile çay bahçesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.G. ile M.A. çay bahçesi önünde karşılaştı. Çıkan tartışmada M.G., yanındaki bıçakla M.A.’yı yaraladı. Çevrede bulunan polis ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederek, M.G.’yi kullandığı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bıçak darbesiyle yaralanan M.A. ise olay yerine sevk edilen ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki müdahalesinin ardından Isparta’ya sevk edilen M.A.’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta
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