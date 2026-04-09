Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada ölümden dönen genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece Aydın Efeler ilçe merkezi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı spor salonu istikametinden Kemer Mahallesi istikametine seyir halinde olan 18 yaşlarındaki bir gencin kullandığı 09 AOM 251 plakalı motosiklet yolda aniden önene çıkan 06 HUR 80 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada hafif ticari aracın ön kısmına çarpıp sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet hızla yol kenarında park halinde olan 09 AOY 207 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada ölümden dönen genç çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen gencin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ANNE VE BEBEĞİ KAZADAN KIL PAYI KURTULDU

Bu sırada kaldırımdan bulunan bir anne ile bebeği ise kazayı kıl payı atlattı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

