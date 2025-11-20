HABER

Motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı: 3 yaralı

Yolun karşısına geçmeye çalışan adama motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol, yaralılar ve motosikletin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Doğanlı ışıklı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaynaşlı’dan Düzce istikametine seyir halinde olan M.K. idaresinde ki 81 ADD 566 plakalı motosiklet, Doğanlı ışıklı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Y.T.’ye çarpmasının ardından yol kenarına savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü M.K., arkasında yolcu olarak bulunan B.Ü. ve karşıdan karşıya geçen Y.T. yaralandı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol, yaralılar ve motosikletin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

