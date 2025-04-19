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Motosiklete binmek isterlerken motosiklet çarptı: 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet savrularak park halindeki motosiklete ve 3 yayaya çarptı. Feci kazada 3 kişinin yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklete binmek isterlerken motosiklet çarptı: 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza, Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö. (42) idaresindeki otomobil, Y.T. (20) idaresindeki 31 ARP 446 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle savrulan motosiklet aynı istikamette park halinde bulunan 31 ART 056 plakalı motosiklet ve yayalar C.Ş, (41) E.Ş. (39) ve M.Ş.'ye (10) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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