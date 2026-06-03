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Motosiklete çarpıp kaçan sürücüye 46 bin TL ceza

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 genç kız yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan araç sürücüsüne toplam 46 bin TL para cezası kesildi.

Motosiklete çarpıp kaçan sürücüye 46 bin TL ceza

Kaza, önceki gün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 07 CHE 695 plakalı motosiklete aniden ara sokağa dönmek isteyen plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 genç kız yola savrulurken, araç ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acı içerisinde yerde kıvranan 2 arkadaşın yardımına koşan vatandaşlar ve polis ekipleri genç kızları sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. İhbarla verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri motosiklette bulunan Kevser Ş. ve Bağdagül Ş.’yi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tarafından bölgede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinden plakası belirlenen ve isminin Osman T. olduğu öğrenilen araç sürücüsüne toplam 46 bin TL idari para cezası kesildi.

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Motosiklete çarpıp kaçan sürücüye 46 bin TL ceza 2

Motosiklete çarpıp kaçan sürücüye 46 bin TL ceza 3

Motosiklete çarpıp kaçan sürücüye 46 bin TL ceza 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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