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  4. Motosikletin arkasından kurşun yağdırdı: O anlar kameralara yansıdı!

Motosikletin arkasından kurşun yağdırdı: O anlar kameralara yansıdı!

01.02.2025 12:46
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Bursa’da güvenlik kameralarına yansıyan saldırı görüntüleri sonrası gözaltına alınan Muhammet Faruk Arifoğlu (29) ve Ramazan Aslan tutuklandı.Husumetli oldukları Soner Y.’nin işletmesinin önüne gelip kurşun yağdırdılar. Detaylar haberimizde…

Motosikletin arkasından kurşun yağdırdı: O anlar kameralara yansıdı!

Kentte kaporta ustası olarak çalışan Muhammet Faruk Arifoğlu, geçtiğimiz çarşamba akşamı arkadaşı Ramazan Aslan’ın kullandığı motosikletle, aralarında husumet bulunan Soner Y.’nin işlettiği büfenin önüne geldi. Hareket halindeki motosikletten tabancayla ateş açan Arifoğlu, Soner Y.’yi yaraladı.

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Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası Soner Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan ve arkadaşı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

“ALKOLÜN ETKİSİYLE HAREKET ETTİM”

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Muhammet Faruk Arifoğlu, olay gecesi aşırı alkollü olduğunu belirtti. Arifoğlu, imam nikahıyla birlikte yaşadığı S.P.'nin ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığını ve kendisiyle görüşmeyi kestiğini söyledi.

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O gece alkol aldıktan sonra Soner Y.’nin, sosyal medya hesabını kullanarak S.P.'nin babasına tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini fark ettiğini belirten Arifoğlu, sinirlenerek Ramazan Aslan’ı aradığını ve birlikte dolaşmak için buluştuklarını anlattı.

Hurda pazarından aldığı motosikletle Ramazan’ın yanına gittiğini ve alkollü olduğu için motosikleti onun kullandığını belirten Arifoğlu, Soner Y.’nin iş yerinin önünden geçerken silahını rastgele ateşlediğini ifade etti. Olayın ardından kaçtıklarını ve motosikleti yol üzerinde yaktıklarını söyledi. Ramazan Aslan’ın saldırıdan haberdar olmadığını öne sürdü.

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SONER Y.: “GEÇMİŞE DAYALI HUSUMETİMİZ VARDI”

Saldırıda yaralanan Soner Y., ifadesinde, iş yerinin önünden geçen bir motosikletten kendisine ateş edildiğini söyledi. Saldırganlarla geçmişe dayalı husumeti olduğunu belirten Soner Y., yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

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Ramazan Aslan ise arkadaşının silahlı saldırı düzenleyeceğinden habersiz olduğunu, olay sonrası ona tepki gösterdiğini ifade etti.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak:DHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa saldırı
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