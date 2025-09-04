HABER

Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Isparta’da yolun karşısına geçmek isteyen 64 yaşındaki adam, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gülevler Mahallesi 106 Cadde ile 4036 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki A.D.’nin kullandığı 48 AIU 381 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Salim Erdoğu’ya çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Erdoğu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Salim Erdoğu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

04 Eylül 2025
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
