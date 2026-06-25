HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Çorum’da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaya yaralandı.Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile Alabey Sokak kesişiminde meydana geldi.

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Çorum’da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile Alabey Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan E.K.’ye, B.S. idaresindeki 06 CZH 092 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı 1

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’de yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısı belli olduTürkiye’de yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısı belli oldu
Katlanabilir iPhone için kritik eşik: Tarih bile verildi!Katlanabilir iPhone için kritik eşik: Tarih bile verildi!

Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.