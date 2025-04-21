Motosikletle, elektrikli mopedin çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Düzce mevkisinde meydana geldi. Levent K., yönetimindeki 3 tekerlekli elektrikli moped ile yaya geçidinden ana yola çıktı. Bu sırada Bolu istikametine seyir halinde olan İbrahim S. idaresindeki

motosiklet, mopede çarptı. Kazada, 2 sürücü de düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)