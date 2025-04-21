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Motosikletle, elektrikli mopedin çarpıştığı kaza kamerada

Düzce'de D-100 kara yolu üzerinde yaya geçidinden yola çıkan 3 tekerlekli elektrikli moped ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletle, elektrikli mopedin çarpıştığı kaza kamerada
Doğukan Akbayır

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Düzce mevkisinde meydana geldi. Levent K., yönetimindeki 3 tekerlekli elektrikli moped ile yaya geçidinden ana yola çıktı. Bu sırada Bolu istikametine seyir halinde olan İbrahim S. idaresindeki
motosiklet, mopede çarptı. Kazada, 2 sürücü de düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 29 yorum
demekki temiz adam bulamıyorlar. yazık ya. hazır lokma var herhalde partide sadece onu yiyecekler. Millet için bunların içinden birşey yapacak çıkmıyor herhalde. kötü durum
mantıklı chp'de cumhurbaşkanı adayı olabilecek kimse kalmadı.
O sizin görüşünüz.Eger bir aydır iyi gözlüyorsaniz,akp yanlısı araştırma şirketlerin dahil anketlerin bakıyorsunuz coook aldandıginizı görebilirsiniz.Chp den kim aday olursa olsun kazanacağını herkes biliyordur.
CHP de aday çok, sıkıntı yaşanmaz sizin gibi tek adama muhtaç değil. RTE gitse parti kalmaz ama CHP kurulduğu günden bu yana ve sonsuza kadar varolacak
@iso198666 Chp'de kimse kalmadıdan öte cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiyi siyasi ortamdan kaldırdılar.Mansur aday olsun ona da bir kumpas kurulur merak etme.
Yok daha neler.Böyle bir şey olsun gidep Tayyipe oy vereceğim.
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