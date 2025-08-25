HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosikletle gezmeye gelen karı-koca kazada hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesine motosikletle gezmeye gelen karı-koca, geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Motosikletle gezmeye gelen karı-koca kazada hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Bozdağ Mahallesi’nde meydana geldi. Salihli’den Ödemiş istikametine N.G (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil ile Manisa’nın Salihli ilçesi istikametine seyir halinde olan Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bayram Koçyiğit ve eşi Hilya Koçyiğit savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilya Koçyiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Bayram Koçyiğit ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.G., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladıHakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladı
Karacasu’da kan bağışı kampanyası düzenlenecekKaracasu’da kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.