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Motosikletle otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Aydın’ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Motosikletle otomobil çarpıştı, motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Kaza, Söke-Didim Karayolu üzerindeki Yenidoğan Mahallesi Özbey Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.E.D. (19) idaresindeki 09 YL 735 plakalı otomobil, Didim istikametinden Söke yönüne seyir halindeyken kavşaktan ana yola çıkan B.Y. (17) yönetimindeki 09 AHT 427 plakalı motosiklete çarptı.

SÜRÜCÜ YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmada motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazada, motosiklet sürücüsü B.Y. yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşaktan çıkan motosiklete aracın çarpması ve çarpmanın etkisiyle motosikletin otomobilin önünde metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

20 Haziran 2025
20 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza motosiklet kazası
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