Motosikletle otomobile çarpan genç yaralandı

Erzincan’da motosikletiyle otomobile çarpan genç adam yaralandı.Kaza, İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi’nde meydana geldi.

Erzincan’da motosikletiyle otomobile çarpan genç adam yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobil ile E.D. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.D. yola savruldu.

Olayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.D.’yi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)

Erzincan
