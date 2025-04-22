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Motosikletli genç kız arkadaşını ziyarete giderken kazada öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle kız arkadaşını ziyarete giderken otomobilin çarptığı Ercüment Solmaz (21) hayatını kaybetti.

Motosikletli genç kız arkadaşını ziyarete giderken kazada öldü

Kaza, saat 02.00 sıralarında Karasu-Kocaali yolu Küçük Karasu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobil, Kocaali yönüne giden Ercüment Solmaz’ın yeni aldığı plakasız motosiklete çarptı. Solmaz, otomobilin altında yaklaşık 85 metre sürüklendi. Otomobil sürücüsü durmayıp yoluna devam ederken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Ercüment Solmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Solmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adapazarı ilçesindeki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KIZ ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazayı öğrenip olay yerine gelen Ercüment Solmaz'ın Sude isimli kız arkadaşı, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Genç kız, ''Telefonla konuştuk, 3 dakika sonra kazayı öğrendim. Benim yüzümden öldü'' dedi.

Karasu’da oturan Solmaz’ın, Kocaali ilçesindeki kız arkadaşını görmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin çalışma başlatan güvenlik güçleri, kaçan sürücüyü Düzce'de yakalayarak gözaltına alındı.

‘HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPTIM’ PAYLAŞIMI

Öte yandan, Solmaz'ın dün gece sosyal medya hesabından ''Ben bu hayatta benim için aynısını yapmayacak insanlar için her zaman en iyisini yaptım'' yazılı video paylaştığı görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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