Motosikletli kaldırımdaki panoya çarpıp savruldu! Bebekleriyle yürüyen aile kazadan kıl payı kurtuldu

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sedat Kirtetepe Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki panoya çarpıp savruldu. Kaldırımda bebekleriyle yürüyen ailenin yanından geçen motosiklet, metrelerce sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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