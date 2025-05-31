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Motosikletli kaldırımdaki panoya çarpıp savruldu! Bebekleriyle yürüyen aile kazadan kıl payı kurtuldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, seyir halindeki motosikletiyle kaldırımdaki panoya çarpan sürücünün, o sırada bebekleriyle yürüyen aileye çarpmaktan kıl payı kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli kaldırımdaki panoya çarpıp savruldu! Bebekleriyle yürüyen aile kazadan kıl payı kurtuldu

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sedat Kirtetepe Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki panoya çarpıp savruldu. Kaldırımda bebekleriyle yürüyen ailenin yanından geçen motosiklet, metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Adapazarı kaza
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