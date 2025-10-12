HABER

Motosikletli şahıs, araçtan indirdiği kadını bıçaklayıp kaçtı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde motosikletli şahıs, önündeki araçta bulunan kadını otomobilden indirip bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Çermik ilçesi spor salonu önünde yaşandı. Motosikletli bir kişi, önündeki aracı durdurup içerisinde bulunan M.K. isimli kadını indirdi. Şahıs, belinden çıkardığı bıçakla kadını yaralayıp kaçtı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİNİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Kadının indiği araçta bulunanlar da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsü ile araçtaki şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

