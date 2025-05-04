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Motosikletli saldırgan çiğ köfteciye ateş açtı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda çiğ köfte işletme sahibi tabanca ile yaralandı.Olay, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217.

Motosikletli saldırgan çiğ köfteciye ateş açtı: 1 yaralı
Çiğdem Sevinç

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda çiğ köfte işletme sahibi tabanca ile yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217. Sokak’ta faaliyet gösteren çiğ köfte işletmesinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kasklı şahıs, motosikletiyle geldiği çiğ köftecide çalışan iş yeri sahibi Adil S.’ye (37) tabancayla defalarca ateş etti. Mermilerden biri bacağına isabet eden işletme sahibi yaralandı. Şüpheli geldiği motosiklet ile hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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