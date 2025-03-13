Motosikletli şüpheliler park halindeki otomobile ateş açtı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Akkavak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen şüpheliler park halindeki otomobile kurşun yağdırdı. Kurşunlar otomobile isabet ederken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır