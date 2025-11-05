Motosikletlilerin kabusu oldu! Bir anda beyzbol sopasıyla önlerine çıkıp saldırıyor

Tekirdağ'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Ara sokaktan koşarak çıkan bir kişi, hareket halindeki motosiklete elindeki beyzbol sopasıyla saldırdı.

KIL PAYI KURTULDU

Saldırıdan kıl payı kurtulan sürücünün büyük panik yaşadığı görüldü.

KAMERAYA YANSIDI

Ekol TV'de yer alan habere göre; saldırı anı kask kamerasına yansırken, görüntülerin ardından bölgedeki motosiklet sürücülerinden de benzer saldırı ihbarları geldi.

DİĞER MOTOSİKLETLİLERE DE SALDIRMIŞ

Bazı motosiklet sürücüleri, aynı kişinin daha önce de benzer saldırılarda bulunduğunu iddia ederek yetkililere çağrıda bulundu.

Polisin, saldırganın kimliğini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.