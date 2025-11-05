HABER

Motosikletlilerin kabusu oldu! Bir anda beyzbol sopasıyla önlerine çıkıp saldırıyor

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde trafikte korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, bir anda elinde beyzbol sopasıyla karşısına çıkan bir kişinin saldırısına uğradı. Olay anı saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Ara sokaktan koşarak çıkan bir kişi, hareket halindeki motosiklete elindeki beyzbol sopasıyla saldırdı.

KIL PAYI KURTULDU

Saldırıdan kıl payı kurtulan sürücünün büyük panik yaşadığı görüldü.

KAMERAYA YANSIDI

Ekol TV'de yer alan habere göre; saldırı anı kask kamerasına yansırken, görüntülerin ardından bölgedeki motosiklet sürücülerinden de benzer saldırı ihbarları geldi.

DİĞER MOTOSİKLETLİLERE DE SALDIRMIŞ

Bazı motosiklet sürücüleri, aynı kişinin daha önce de benzer saldırılarda bulunduğunu iddia ederek yetkililere çağrıda bulundu.

Polisin, saldırganın kimliğini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

