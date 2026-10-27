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Motosikletteki çift otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletteki çift otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Z.A.K. (30) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Z.A.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Ş.K. (29) hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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