MrBeast, 10 yıl önce çektiği videosunu paylaştı: "Merhaba 10 Yıl Sonraki Ben"

YouTube’un en büyük içerik üreticilerinden MrBeast, 10 yıl önce yalnızca 8 bin abonesi varken çektiği “Merhaba 10 Yıl Sonraki Ben” videosunu paylaştı. MrBeast'in videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Enes Çırtlık

MrBeast, YouTube dünyasının en popüler isimlerinden biri. Milyonlarca abonesi bulunan isim, bu kez gündeme, tam 10 yıl önce kendi geleceğine gönderdiği bir mesajla geldi.

MRBEAST'TEN "MERHABA 10 YIL SONRAKİ BEN" VİDEOSU

MrBeast, tam 10 yıl önce çektiği “Merhaba 10 Yıl Sonraki Ben” isimli videosunu paylaştı. MrBeast, bu videoyu yalnızca 8 bin abonesi varken çekip 10 yıl sonra yayınlanması üzerine ayarlamış.

MrBeast, 10 yıl önce çektiği videosunu paylaştı: "Merhaba 10 Yıl Sonraki Ben" 1

Genç yaşta kanalına büyük hedefler koyan MrBeast, videoda “Bu videoyu izlediğinde toplam 1 milyon abonem yoksa, bütün hayatım tam bir fiyasko demektir” ifadelerini kullanıyor.

MrBeast, 10 yıl önce çektiği videosunu paylaştı: "Merhaba 10 Yıl Sonraki Ben" 2

Bugün dünyanın en çok takip edilen YouTuber’ı olan MrBeast'in videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MrBeast, 10 yıl önce çektiği videosunu paylaştı: "Merhaba 10 Yıl Sonraki Ben" 3

MrBeast'in halihazırda 443 milyon abonesi bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
youtube MrBeast
