MrBeast, 10 yıl önce çektiği videosunu paylaştı: "Merhaba 10 Yıl Sonraki Ben"

MrBeast, YouTube dünyasının en popüler isimlerinden biri. Milyonlarca abonesi bulunan isim, bu kez gündeme, tam 10 yıl önce kendi geleceğine gönderdiği bir mesajla geldi.

MRBEAST'TEN "MERHABA 10 YIL SONRAKİ BEN" VİDEOSU

MrBeast, tam 10 yıl önce çektiği “Merhaba 10 Yıl Sonraki Ben” isimli videosunu paylaştı. MrBeast, bu videoyu yalnızca 8 bin abonesi varken çekip 10 yıl sonra yayınlanması üzerine ayarlamış.

Genç yaşta kanalına büyük hedefler koyan MrBeast, videoda “Bu videoyu izlediğinde toplam 1 milyon abonem yoksa, bütün hayatım tam bir fiyasko demektir” ifadelerini kullanıyor.

Bugün dünyanın en çok takip edilen YouTuber’ı olan MrBeast'in videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

MrBeast'in halihazırda 443 milyon abonesi bulunuyor.