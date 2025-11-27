HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

MS hastası adam 3 çocuğunun annesini öldürdü! Kafa karıştıran iddia: "Tetiği çeken farklı kişi"

Elazığ'da kocası tarafından 7 el ateş edilerek öldürülen 3 çocuk annesi Sümeyye Y'nin kardeşi Fatih Sonay, "MS hastalığının son evresinde olan bir kişi bu tetiği bu şekilde çekemez, bu şarjörü namlunun ağzına veremez, bu şekilde kurma kolunu çekemez. Bu mümkün değil. Buna inanmamız da mümkün değil. Belli ki bu aile içinde olan bir cinayet" dedi.

MS hastası adam 3 çocuğunun annesini öldürdü! Kafa karıştıran iddia: "Tetiği çeken farklı kişi"

Kan donduran olay, önceki gün Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk annesi Sümeyye Y. (34) ile kocası E.Y. arasında ailevi konuda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Y. çıkardığı silah ile eşine 7 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan kadının cansız bedeni, ailesi tarafından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MS hastası adam 3 çocuğunun annesini öldürdü! Kafa karıştıran iddia: "Tetiği çeken farklı kişi" 1

Gerçek failin peşinde olduklarını vurgulayan Avukat Ercan Yıldırım, "25.11.2025 tarihinde, Kovancılar ilçesinde kızımız Sümeyye Y'nin katledilmesiyle ilgili davaya biz bakıyoruz. Sümeyye kızımızı öldüren kişinin kim olduğu, gerçek failin tespiti, adalet önüne getirilmesi, adalet önünde cezalandırılması ve hakkın yerine getirilmesi için çalışacağız. Bu konuda tüm meslektaşlarımdan yardım bekliyoruz.

Ayrıca şunu da açıkça belirtmek istiyorum, kızımız Sümeyye'nin MS hastası kocası tarafından öldürüldüğü iddia edilmektedir. Bu iddia bizce gerçek bir iddia değildir. Tetiği çekenin farklı kişi olma ihtimali çok yüksektir. Görünüşteki fail değil, gerçek failin peşindeyiz ve gerçek failin ortaya çıkarılması için gerekli tüm mücadelemizi hukuk zemininde yapacağız" diye konuştu.

MS hastası adam 3 çocuğunun annesini öldürdü! Kafa karıştıran iddia: "Tetiği çeken farklı kişi" 2

"O SİLAHI KALDIRIP O KURMA KOLUNU ÇEKECEK GÜCÜ DE YOK"

Sümeyye'nin kardeşi Fatih Sonay, "Daha önce aile içi şiddetten dolayı kız kardeşime farklı baskılar vardı. İlk evlendikleri zamanlarda kardeşimin sapa sağlam biriyle evlendi diye biliyorduk. Zaman geçtikten sonra kendisinde MS hastalığı çıktı. Hangimizin başına geleceği bilinmez, Allah derdidir. Zamanla ele avuca düştü, son zamanlarda kendisi yiyemeyecek, içemeyecek seviyedeydi. Hatta bundan 2-3 ay önce beraber Karakoçan ilçesinin Sarıcan beldesinde pikniğe, kahvaltıya gittik. Akşam yemeğini de orada yedik. Ablam kendi eliyle ona et yedirdi, çocukları kendi elleriyle kola içirdiler.

MS hastası adam 3 çocuğunun annesini öldürdü! Kafa karıştıran iddia: "Tetiği çeken farklı kişi" 3

Siz de takdir edersiniz ki MS hastalığının son evresinde olan bir kişi bu tetiği bu şekilde çekemez, bu şarjörü namlunun ağzına veremez, bu şekilde kurma kolunu çekemez. Bu mümkün değil. Buna inanmamız da mümkün değil. Belli ki bu aile içinde olan bir cinayet ve aile fertleri olarak, bütün köylü olarak bizim bu cinayeti onun işlemediğine dair kanaatimiz var. Kendisinin bunu yapacak gücü yok. O silahı kaldırıp o kurma kolunu çekecek gücü de yok. Biz gerekli hukuk mücadelemizi vereceğiz. Avukatımız da sağ olsun elinden geleni yapacak" şeklinde konuştu.

MS hastası adam 3 çocuğunun annesini öldürdü! Kafa karıştıran iddia: "Tetiği çeken farklı kişi" 4

"ARTIK BOŞANMAK İSTİYORUM, OLMUYOR DİYORDU"

Bunlarla kalmamakla beraber kardeşinin son zamanlarda kocasından gördüğü muameleye çocukların şahit olduğunu dile getiren Sonay, "Sürekli şiddet içerikli konuşmalar, küfürler zaten yapılıyordu. Kardeşim zamanla ‘ya artık çekilecek halde değil. Bunu artık boşamak istiyorum. Artık olmuyor' diyordu. Biz de ‘kardeşim bu adamla sapa sağlam haliyle evlendin. Allah'tır, bir şey başımıza geldi, hastalandı. Bu adamı bu şekilde çocuklarla ortada bırakmak bizim de yüreğimiz el vermez. Sen de çocuklarını bu şekilde bırakma' dedik. O da ‘tamam ne yapayım, artık idare edeceğim' dedi. Zaten çok fazla ömrünün olduğunu da söylemiyorlar. MS hastası son evre, eli ayağı tutmuyor zaten" diye konuştu.

MS hastası adam 3 çocuğunun annesini öldürdü! Kafa karıştıran iddia: "Tetiği çeken farklı kişi" 5

"BENİM ÇOCUĞUMUN HAKKINI ARAŞTIRSINLAR, ADALET YERİNİ BULSUN"

Sümeyye'nin babası Vahap Sonay, "Adalet yerini bulsun, adalet istiyorum. Benim kimseyle uğraşacak vaktim yoktur, kimseyle bir meselem yoktur. Benim torunlarım, çocuklar görgü tanıklarıdır. Benim kızım akşam halasının kızıyla güzel bir şekilde konuşuyor. Evde tartışmaları çoktu ama o gece herhangi bir sorun olmadığının şahitleri var. Yeğenlerim ve torunlarım var. Çocuklar onlar teslim edilmesin. Devlette kalmasını rica ediyorum. Yargıya inanıyorum ve güveniyorum" cümlelerini kullandı.

MS hastası adam 3 çocuğunun annesini öldürdü! Kafa karıştıran iddia: "Tetiği çeken farklı kişi" 6Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkollü sürücünün oyununu jandarma ortaya çıkardıAlkollü sürücünün oyununu jandarma ortaya çıkardı
Burdur’da kaçakçılık operasyonunda 7 gözaltıBurdur’da kaçakçılık operasyonunda 7 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Elazığ katil anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.