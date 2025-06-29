MSB: 'Çabuk İniş ve Tahliye Eğitimi' gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29'uncu Dönem Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Operasyonel Kursu kapsamında, 'Çabuk İniş ve Tahliye Eğitimi' gerçekleştirildiğini duyurdu.
29.06.2025 12:10
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MSB'den yapılan açıklamada, "Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca; 29'uncu Dönem Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Operasyonel Kursu kapsamında, 'Çabuk İniş ve Tahliye Eğitimi' gerçekleştirildi" denildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır
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