MSB'den Ankara'da düşen helikopterle ilgili açıklama: 'Sağlık durumları iyi'

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın, el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, Son bir haftada imha edilen 5 kilometre tünel ile birlikte Menbic’de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 98’i başarıyla imha edilmiş, Böylece Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 777 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 475) kilometreye ulaşmıştır" dedi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Aktürk, "Hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 140 şahıs yakalanmış, bin 552 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" diye konuştu.

Yıl başından itibaren hudut hattında yakalananların sayısının 2 bin 232’ye, engellenen kişi sayısının ise 24 bin 169’a ulaştığını belirten Aktürk, hudut güvenliğinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

BAKAN GÜLER'İN TEMASLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in diplomatik temaslarına ilişkin de bilgi veren Aktürk, Güler’in NATO Genel Sekreteri (Mark Rutte) ile Ankara’da yapılacak zirve hazırlıkları kapsamında görüştüğünü aktardı. Aktürk, "Sayın Bakanımız bugün şehit ve gazilerimizin kıymetli çocukları ile bir araya gelmiş, ardından Zambiya Savunma Bakanı’nı ağırlayacak, müteakiben Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Eroğan) NATO Genel Sekreteri’ni kabulüne refakat edecektir" dedi.

Bakan Güler’in 23 Nisan’da Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenecek tören ve resepsiyona katılacağı kaydetti.

BÖLGESEL GELİŞMELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Aktürk, İran ile ABD arasında Pakistan’ın ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerde sağlanan geçici ateşkese de değinerek, "Ateşkese tam olarak uyulması ve kalıcı barışa ulaşılması büyük önem taşımaktadır. Tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını, ateşkesin uzatılarak müzakerelere devam edilmesini temenni ediyoruz. Öte yandan, Gazze’deki soykırımla başlayan ve ardından Lübnan ve Suriye’ye sıçrayan İsrail yayılmacılığı da devam etmektedir. İsrail’in bu saldırıları yalnızca bölgesel güvenliği tehdit etmemekte, aynı zamanda barış çabalarını da sekteye uğratmaktadır. Ayrıca, Lübnan’da bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’nde görevli Fransız askerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyuyor, tüm tarafları Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’nün dokunulmazlığına saygı duymaya ve Birleşmiş Milletler personelinin görevlerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaya bir kez daha davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze başta olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin ise "İsrail’in saldırıları yalnızca bölgesel güvenliği tehdit etmemekte, aynı zamanda barış çabalarını da sekteye uğratmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

ULUSLARARASI GÖREV VE TATBİKATLAR

TSK’nın uluslararası görevlerine de değinen Aktürk, Estonya’daki NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi koordinasyonunda düzenlenen "Locked Shields" tatbikatına 200’den fazla personelle katılım sağlandığını belirtti.

Önümüzdeki dönemde İspanya’da "Spanish Minex", Norveç’te ise "Steadfast Deterrence" tatbikatlarına katılım planlandığını kaydeden Aktürk, NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 kapsamında görev yapan TCG Amasra’nın da çeşitli faaliyetler icra edeceğini ifade etti.

Savunma sanayii projelerine ilişkin bilgi veren Aktürk, Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin üçüncü denizaltısı Muratreis’in ilk seyrine 20 Nisan tarihinde çıktığını belirtti. Aktürk, "Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve harekât etkinliğinin artırılması amacıyla yürütülen 4 adet yerli ve millî kıyı römorkörü inşa projesi kapsamında; Birinci gemi Gökırmak 23 Şubat’ta, İkinci gemi Fırat 24 Mart’ta, Üçüncü gemi Dicle ise 15 Nisan’da denize indirilmiştir. Projenin son gemisi olan Seyhan’ın inşasına planlandığı şekilde devam edilmekte olup yakın zamanda denize indirilmesi planlanmaktadır" dedi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından hafta içinde başta Nüfuz Edici Bomba olmak çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının gerçekleştirdiğini aktaran Aktürk, ASELSAN tarafından muhtelif miktarda; ASELFLIR 500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme ve ARTNET 100-G Taktik Haberleşme sistemleri Kara Kuvvetlerimize; KARETTA 560 Anti-Jam Küresel Konumlama Uydu Sistemi (GNSS) ise Hava Kuvvetlerimize teslim edildiğini söyledi.

Ayrıca 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek SAHA-2026 Fuarı’nda Bakanlığa bağlı kuruluşlar tarafında sergilenecek ürünlere değinen Aktürk, "SAHA-2026 kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından; ENFAL-17 füzesi, lazer silah ve akustik ses tespiti sistemleriyle entegre edilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, Araç Üstü 105 mm Silah Sistemi URAN, 120 mm Silah Sistemi BOZKIR, Araç Üstü Mayınlı Arazilerde Geçit Açma Sistemi ALPAY-2, 155 mm Araç Üstü Obüs ATTİLA, Malaman Akıllı Dip Mayını, MKE-300 Blackout tüfeği ile çok sayıda yüksek teknolojili silah, mühimmat ve platform sistemleri ilk kez tanıtılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK TUTARI RESMİ GAZETE'DE

Aktürk, Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında bedelli askerlik tutarının 416 bin 361 lira 30 kuruş olarak güncellendiğini, başvuruların yeni tutar üzerinden devam ettiğini sözlerine ekledi.

"5 PERSONELİMİZİN SAĞLIK DURUMUNDA OLUMSUZLUK YOK"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan CH-47 tipi ağır genel maksat helikopterinin Ankara’nın Temelli ilçesinde gece eğitimi uçuşu sırasında sert iniş yaparak kırıma uğradığını, helikopterde bulunan 5 personelin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın 21 Nisan tarihinde gece eğitimi kapsamında icra edilen uçuş sırasında meydana geldiği belirtilerek, "Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Olayın ardından arama ekipleri derhâl bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Konuya ilişkin idari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

AKSUNGUR VE AKINCI KITALARARASI UÇUŞLA LİBYA'DA

MSB, Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı’na ilişkin değerlendirmesinde, tatbikatın dost ve müttefik ülkelerin özel operasyon unsurlarını bir araya getirerek Libya’nın egemenliği ve bağımsızlığına verilen desteği ortaya koyduğunu aktardı.

13-30 Nisan tarihleri arasında Libya ve Fildişi Sahili’nde icra edilen tatbikata Türkiye’nin aktif katılım sağladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 Nisan’da Libya’da düzenlenen açılış törenine Sayın Genelkurmay İkinci Başkanımız onur konuğu olarak iştirak etmiştir. Tatbikat kapsamında bir AKSUNGUR ve bir AKINCI, Dalaman’dan kalkarak kıtalar arası uçuşla Libya’ya intikal etmiştir. Deniz safhasında ise 18 Nisan’da, TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası’nda Helikopterden Halatla İniş Eğitimi gerçekleştirilmiş; 19 Nisan’da SAT timi ile Libyalı personelin müşterek katılımıyla Gemi Zapt ve Müsadere (VBSS) Eğitimi icra edilmiştir. Ülkemiz, Libya’ya yönelik yaklaşımını ‘Tek Ordu, Tek Libya’ anlayışı çerçevesinde sürdürmekte; ülkenin batısı ve doğusuyla birlik, beraberlik, barış ve istikrar içerisinde varlığını devam ettirmesini desteklemektedir."

Açıklamada, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen süreçlere destek verildiği, Libya’daki tüm taraflarla temasın sürdüğü ifade edilerek, "Halkın iradesine dayanan, kapsayıcı ve dış müdahalelerden arındırılmış bir siyasi sürecin tesisi desteklenmektedir" denildi.

Libya’nın savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetlerinin sürdüğü, bugüne kadar 23 binden fazla Libyalı askeri personelin eğitildiği aktarıldı.

Açıklamada, Mark Rutte’nin Türkiye ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile gerçekleştirilen görüşmede müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik başlıkların ele alındığı bildirildi. Görüşmeye ilişkin, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO’nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş; NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları ele alınmıştır. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından; Türk hava sahasının güvenliği ile Türkiye’nin hava savunma sistemlerinin NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) mimarisiyle başarılı entegrasyonu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek ‘Savunma Sanayii Forumu’nun, müttefikler arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine sağlayacağı katkı teyit edilmiştir."