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Meteoroloji'den 32 kente saatlik uyarı: Şiddetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Haziran Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, 32 kentte öğle saatlerinden itibaren yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 32 kente saatlik uyarı: Şiddetli sağanak geliyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre ülke genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Marmara’nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında ve bazı çevre illerde yerel sağanak yağışlar görülecek.

Ayrıca Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinde de kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor.

Meteoroloji den 32 kente saatlik uyarı: Şiddetli sağanak geliyor 1

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi, diğer bölgelerde ise normallerin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor. Bu durum özellikle iç ve batı kesimlerde hissedilir sıcaklık artışına neden olacak.

Meteoroloji den 32 kente saatlik uyarı: Şiddetli sağanak geliyor 2

32 KENTE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, günün en dikkat çekici uyarısını 32 kent için yaptı. Saat 12.00 ile 18.00 arasında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kısa süreli ve kuvvetli olabileceği bildirildi.

Yağış beklenen 32 il ise şu şekilde:

Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Konya, Karaman, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Diyarbakır.

Meteoroloji den 32 kente saatlik uyarı: Şiddetli sağanak geliyor 3

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 29
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 23
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 34

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sağanak
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