Meteoroloji'den 32 kente saatlik uyarı: Şiddetli sağanak geliyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre ülke genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Marmara’nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında ve bazı çevre illerde yerel sağanak yağışlar görülecek.

Ayrıca Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinde de kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi, diğer bölgelerde ise normallerin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor. Bu durum özellikle iç ve batı kesimlerde hissedilir sıcaklık artışına neden olacak.

32 KENTE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, günün en dikkat çekici uyarısını 32 kent için yaptı. Saat 12.00 ile 18.00 arasında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kısa süreli ve kuvvetli olabileceği bildirildi.

Yağış beklenen 32 il ise şu şekilde:

Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Konya, Karaman, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Diyarbakır.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 29

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 23

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 34