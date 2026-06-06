HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

AKOM'dan gün gün hava durumu uyarısı! Poyraz etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kentte hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların 27 ila 30 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Poyrazın etkisiyle İstanbullular sıcak havaya rağmen serin rüzgarların keyfini yaşayacak.

AKOM'dan gün gün hava durumu uyarısı! Poyraz etkili olacak

İstanbul'da yeni haftada güneşli hava etkisini sürdürecek. AKOM tarafından paylaşılan güncel hava durumu raporuna göre kent genelinde hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Raporda, 6 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde 20 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının gün içinde 30 dereceye kadar yükselmesinin beklendiği belirtildi. Akşam saatlerinde sıcaklığın 25 dereceye, gece saatlerinde ise 21 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, gün içerisinde poyrazın saatte 10 ila 30 kilometre hızla orta kuvvette eseceğini bildirirken, hafta boyunca zaman zaman etkisini artırarak saatte 15 ila 40 kilometre hıza ulaşabileceğini kaydetti. Serinletici etkisi nedeniyle "doğanın kliması" olarak nitelendirilen poyrazın, sıcak havanın etkisini azaltması bekleniyor.

Ankara'da ise akşam saatlerine kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AKOM dan gün gün hava durumu uyarısı! Poyraz etkili olacak 1

İŞTE GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM'un değerlendirmelerine göre önümüzdeki günlerde kent genelinde ağırlıklı olarak açık ve güneşli hava etkili olacak.

7 Haziran Pazar günü havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, sıcaklıkların en düşük 19, en yüksek 30 derece seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor.

8 Haziran Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava beklenirken, sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 28 derece olması öngörülüyor.

9 Haziran Salı günü parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının en düşük 18, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.

10 Haziran Çarşamba ve 11 Haziran Perşembe günlerinde de açık ve güneşli hava hakim olacak. Bu iki günde sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 28 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

12 Haziran Cuma günü ise güneşli havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, sıcaklıkların en düşük 19, en yüksek 29 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

32 KENTE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, günün en dikkat çekici uyarısını 32 kent için yaptı. Saat 12.00 ile 18.00 arasında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kısa süreli ve kuvvetli olabileceği bildirildi.

AKOM dan gün gün hava durumu uyarısı! Poyraz etkili olacak 2

Yağış beklenen 32 il ise şu şekilde:

Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Konya, Karaman, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Diyarbakır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji'den 32 kente saatlik uyarı: Şiddetli sağanak geliyor Meteoroloji'den 32 kente saatlik uyarı: Şiddetli sağanak geliyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Numan Kurtulmuş tartışmalara son noktayı koyduNuman Kurtulmuş tartışmalara son noktayı koydu
Sınır güvenliğine 391 yeni nesil dron takviyesiSınır güvenliğine 391 yeni nesil dron takviyesi
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek'ten açıklama

Rahmi Koç hakkında soruşturma! Bakan Gürlek'ten açıklama

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Taziyede ortalık fena karıştı! Yaka paça kavga çıktı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

Kuyumcular Odası'ndan vatandaşa altın uyarısı

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.