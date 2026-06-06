AKOM'dan gün gün hava durumu uyarısı! Poyraz etkili olacak

İstanbul'da yeni haftada güneşli hava etkisini sürdürecek. AKOM tarafından paylaşılan güncel hava durumu raporuna göre kent genelinde hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Raporda, 6 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde 20 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının gün içinde 30 dereceye kadar yükselmesinin beklendiği belirtildi. Akşam saatlerinde sıcaklığın 25 dereceye, gece saatlerinde ise 21 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, gün içerisinde poyrazın saatte 10 ila 30 kilometre hızla orta kuvvette eseceğini bildirirken, hafta boyunca zaman zaman etkisini artırarak saatte 15 ila 40 kilometre hıza ulaşabileceğini kaydetti. Serinletici etkisi nedeniyle "doğanın kliması" olarak nitelendirilen poyrazın, sıcak havanın etkisini azaltması bekleniyor.

Ankara'da ise akşam saatlerine kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İŞTE GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM'un değerlendirmelerine göre önümüzdeki günlerde kent genelinde ağırlıklı olarak açık ve güneşli hava etkili olacak.

7 Haziran Pazar günü havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, sıcaklıkların en düşük 19, en yüksek 30 derece seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor.

8 Haziran Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava beklenirken, sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 28 derece olması öngörülüyor.

9 Haziran Salı günü parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının en düşük 18, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.

10 Haziran Çarşamba ve 11 Haziran Perşembe günlerinde de açık ve güneşli hava hakim olacak. Bu iki günde sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 28 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

12 Haziran Cuma günü ise güneşli havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, sıcaklıkların en düşük 19, en yüksek 29 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

32 KENTE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, günün en dikkat çekici uyarısını 32 kent için yaptı. Saat 12.00 ile 18.00 arasında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kısa süreli ve kuvvetli olabileceği bildirildi.

Yağış beklenen 32 il ise şu şekilde:

Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Konya, Karaman, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Diyarbakır.