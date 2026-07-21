Trump'tan İran'a gözdağı! 'Görüşme yok' diyerek kapıları kapattı

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık on gündür aralıksız bombaladığı İran'a gözdağı verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın kendisiyle görüşmek istediğini ama önemli adımlar atılana kadar görüşmekle ilgilenmediklerini dile getirdi.

TRUMP İRAN'A KAPIYI KAPATTI: "GÖRÜŞMEKLE İLGİLENMİYORUZ"

ABD Başkanı Trump şunları söyledi;

"İran çaresizce görüşmek istiyor.

Ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok."

"LÜBNAN'A UYGUN ŞEKİLDE VE SAYGIYLA MUAMELE EDİLECEK"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgalleriyle ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüş ayrılıkları yaşayan Trump, Lübnan konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

Trump: "Lübnan'a uygun şekilde ve saygıyla muamele edilecek" dedi.

KIZILDENİZ'DE ABLUKA KURAN HUSİLERE SERT ÇIKTI

ABD ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamaları küresel enerji piyasalarını sarsarken, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Babülmendep Boğazı’nda tansiyonu artırmıştı.

Bu gelişmeyle ilgili konuşan Trump, "Husi ablukası konusunda eğer bir şey olursa, işi halletmek zorunda kalırız.

Husiler Kızıldeniz’i kapatırsa daha önce yaptığımız gibi çaresine bakarız" ifadelerini kullandı.