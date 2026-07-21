Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya lideri Sanchez'le görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya lideri Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ERDOĞAN-SANCHEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İki liderin görüşmesine ilişkin paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Millî Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki zaferinden dolayı Sánchez’i tebrik etti.

"GAZZE'DE YIKINTILAR ARASINDAKİ ZAFER SEVİNCİ ÇOK ANLAMLI"

Gazze’de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya’nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanımız, İspanya’nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başkanı Sánchez’i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle misafir etmekten bahtiyar olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sánchez’i yeniden Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti."