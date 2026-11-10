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MSB'den GÖKTÜRK-1 uydusuyla çekilen Anıtkabir görüntüsü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla GÖKTÜRK-1 uydusuyla 686 kilometre irtifadan çekilen Anıtkabir görüntüsünü paylaştı.

MSB'den GÖKTÜRK-1 uydusuyla çekilen Anıtkabir görüntüsü

Mili Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"686 km irtifadan, milli keşif uydumuz GÖKTÜRK-1 ile Uzay Komutanlığı personeli tarafından görüntülenen Ankara ve Cumhuriyetimizin kalbi: Anıtkabir. Aramızdan ayrılışının 88'inci yıldönümünde; bizlere bağımsızlığımızı, Cumhuriyet'i ve aydınlık yarınları emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ulu Önder'in açtığı yolda; bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin rehberliğinde karada, denizde, havada ve şimdi uzayda ülkemizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz."
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir Uydu göktürk
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