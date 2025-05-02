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MSB'den 'Harita Genel Müdürlüğü' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Harita Genel Müdürlüğünün tarihini ve faaliyetlerini anlatan tanıtım videosu yayınladı.

MSB'den 'Harita Genel Müdürlüğü' paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1895'te kurulan Harita Genel Müdürlüğünün çalışmaları ve tarihini anlatan tanıtım videosu yer aldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"1895’ten bugüne milli gücün haritası Harita Genel Müdürlüğünün köklü tarihini, teknolojik dönüşümünü ve savunmadan afet yönetimine kadar geniş bir alandaki stratejik faaliyetlerini anlatan tanıtım videomuz yayında. 1895'ten bugüne uzanan bilgi birikimiyle, savunma, güvenlik ve kalkınma projelerine milli destekle, yüksek hassasiyetli harita ve coğrafi veri üretimiyle, Hem askeri hem sivil alanlarda çözüm ortağı olan Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin güçlü geleceği için çalışmaya devam ediyor." (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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